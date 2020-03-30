مقابلة خاصة- طارق سويد يتحدث لبصراحة عن “ابنه” وهكذا يقضي وقته في البيت

بعدما وقعت المنتجة مي ابي رعد عقداً مع قناة bein دراما القطرية لعرض المشروع الدرامي “بالقلب” ضمن برمجة شهر رمضان 2020، اتصل موقع “الخليج 365” بالكاتب طارق سويد الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بعرض “بالقلب” على قناة bein دراما القطرية. ووصف طارق المسلسل بـ “ابنه” الذي يحبه جداً وسعيد أنه سيعرض على محطة عربية فهو مسلسل لبناني100% وهذا شيء جميل للممثلين وله ككاتب في نفس الوقت.

وهل سيعرض “بالقلب” على قناة LBCI خاصة ان المحطة سبق وجمّدت عرضه بعد أيام قليلة من انطلاقته بسبب ثورة 17 تشرين الاول 2019، أشار “سويد” الى ان المحطة اللبنانية ستعرض المسلسل بالفعل ولكن قرار التوقيت يعود لها وبحسب ما تراه مناسباً للظروف، خاصة ان LBCI تراهن عليه جداً بعدما حقق نجاحاً كبيراً في أولى حلقاته. وتمنى ان يعرض “بالقلب” في شهر الصوم على قنوات محلية وعربية.

ورداً على سؤال كيف يقضي فترة الحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كوورنا، أكد طارق سويد لنا الى أنه يحب البقاء في المنزل ولكن هناك اموراً عادية كان يقوم بها كالذهاب الى النادي الرياضي، أو الذهاب الى صالون الحلاقة وفي بعض الأوقات يقصد احد المقاهي كي يكتب. هذه الامور تغيرت عليه حالياً ولكن الأهم ان تمر أزمة كورونا على خير فهو ملتزم بالحجر المنزلي بشكل كبير حتى والدته لا يراها كي يحميها.

Advertisements

وطلب “سويد” من الجميع ان يبقوا في منازلهم خاصة انه كان من ضمن المبادرة التي اطلقتها الاعلامية باتريسيا هاشم تحت شعار #خليك_بالبيت فهذه الفترة دقيقة جداً لذا الزموا منازلكم.

ولفت طارق الى أنه مستمر بكتابة الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” على الرغم من كل الضغوطات التي يتعرض لها جراء الوضع الراهن، إلا ان هناك مسؤولية متوجبة عليه، فعلى الرغم من توقف تصوير “عروس بيروت” في تركيا إلا أنه يستكمل الكتابة لتصبح الحلقات جاهزة الى حين استئناف التصوير.

ورداً على سؤال هل يفكر في أن يحول أزمة فيروس كورونا الى مسلسل، لفف طارق الى انه يحتاج الى فرصة بعد الإنتهاء من كتابة “عروس بيروت” خاصة انه سبق له وكتب مسلسلي “بالقلب” و”العودة”. وتابع طارق لكن لاحقاً سيفكر بكتابة شيء عن أزمة كورونا لأنه يحب كتابة القصص المستوحاة من الواقع لكن الموضوع دقيق سينتظر قليلاً كي تتبلور الفكرة أكثر وطريقة معالجتها، لا شك أن هناك العديد من الكتّاب سيكتبون عن “كورونا”، فمن جهته يفضل ان يكتب شيئاً “رومانسي كوميدي” بشخصيات واقعية لأن الجميع يحتاج الى التغيير.

نذكر أن مسلسل “بالقلب” قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم…