أبو الفدا السعودي مطلوب لإنقاذ أميركا.. بسبب خطأ ترامب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظي حساب يعود لشاب سعودي يحمل اسم "أبو الفدا" بمتابعة واسعة جدا بسبب خطأ وقع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدته، عندما أراد الإشارة إلى حساب كان المفترض أن يكون خاصا بإدارة الغذاء والدواء المعروفة اختصارا بـ(FDA)، لكنه بدلا من ذلك أشار إلى شاب سعودي، يدعى أبو الفدا، واسم حسابه هو @FDA.

وجاءت تغريدة دونالد ترامب بطلبه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، لكنه أخطأ في تحديد الحساب، ليضع حساب أبو الفدا في تعليقه.

وأبو الفدا معروف على نطاق ضيق بمقاطع فيديو متنوعة ينشرها على حسابيه في يوتيوب وسناب شات، تحت اسم "سنابات أبو الفدا"، إلا أنه أصبح مشهورا بشكل لافت في لحظات قليلة بآلاف المتابعات، وأصبح حديث السعوديين، بعد إشارة الرئيس الأميركي الخاطئة له، وانهالت التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لإنقاذ الشاب السعودي للوضع في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد سمحت، الأحد، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما ترامب آمالا كبيرة في مواجهة وباء كورونا، الذي تسبب في أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بالولايات المتحدة، وفق جامعة جونز هوبكينز.

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وأعلن الرئيس الأميركي مؤخرا عن تمديد التدابير ضد فيروس كورونا حتى الـ 30 من أبريل/ نيسان المقبل، مشيرا إلى أن بلاده أحرزت تقدما بارزا في مكافحة الفيروس، قائلا: "نتوقع أن تصل نسبة الوفيات بالوباء إلى ذروتها خلال أسبوعين، ونأمل أن ندخل مرحلة التحسن بحلول الأول من يونيو/ حزيران".

وبين دونالد ترامب أن الأسبوعين المقبلين يحملان أهمية كبيرة، داعيا إلى مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي. وقال: "لا بد وأن هذا الكابوس سينتهي يوما ما، وقد اتخذنا قرار تمديد تدابير كورونا حتى الـ 30 من أبريل".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه بناء على بعض التوقعات، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سيؤدي لوفاة 100 إلى 200 ألف شخص، مضيفا "إذا استطعنا تخفيض الرقم إلى 100 ألف، وهذا رقم فظيع، وربما أقل، فهذا يعني أننا جميعا نقوم بعمل جيد جدا".

ووصل عدد الأشخاص الذين فارقوا الحياة حتى ظهر الاثنين، الـ 30 من مارس، بسبب الفيروس إلى 34,781 شخصا، وإصابة 735,000 شخص، وعدد المتعافين 155,965 حول العالم.