رولا سعد: إذا اضطررتم للخروج من المنزل.. هذا ما عليكم فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وجهت الفنانة اللبنانية رولا سعد، عدة نصائح للجمهور بشأن الوقاية من فيروس كورونا المتفشي مؤخرا في مختلف البلدان حول العالم.

وحرصت رولا على التواصل مع الجمهور عبر "فوشيا" من خلال مقطع فيديو، قالت فيه: "هاي شباب، بعرف إن المدة طولت وفي كتير منكم بدأ يزهق من البيت بسبب كورونا".

وأضافت: "بس دي ظروف البلاد كلها، وإذا كان ضروري النزول، واحد بس يخرج من أفراد البيت، يجيب الأغراض ويكون لابس الكمامة والكفوف ويشلحوا على باب البيت قبل الدخول وبنعقم الأغراض امنيح".

وواصلت: "كلنا زهقنا وتعبنا بس ما في خيارات إذا كان يهمنا أهلنا والناس الي بنحبهم ويحبونها، لازم نلتزم لحين ننبسط ونسهر ونروح ونيجي ونشرب أراجيل (الشيشة)".

وتابعت الفنانة اللبنانية، موجهة رسالة إلى مدخني الشيشة عبر "فوشيا": "الي عم يشرب أراجيل بليز خففوا، لأننا كلنا بنعرف إن الكورونا بتضرب الرئة، وأتمنى أن تكونوا بخير وكلنا أمل إننا نخلص من الكورونا".

واختتمت: "وأخيرا بقول شكرا لفوشيا على اللفتة الحلوة الي بتساعد الناس وبتعطيهم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا".

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وكانت رولا سعد قد كشفت مؤخرا عن موقفها من عمليات التجميل، في لقاء مع "فوشيا"، قائلة: "أنا معها إذا كانت ستُصلح ولن تفسد الشكل، وأنا خضعت لعلميات التجميل، ولا يوجد أحد لم يقم بهذا النوع من الجراحات".

واستطردت: "التجميل أصبح غير مقتصر على الفنان فقط، هناك من يلجأ للبوتكس أو الفيلر، بالنهاية قبل ما أكون فنانة أحب نفسي وترتيب حالي من أجلي قبل أن يكون للآخرين، لذا لا مانع من عمليات التجميل ولكن بالمعقول وألا يحدث تشويه".

وعن ابتعادها عن اللون الشعبي بعد تقديمه في آخر كليب لها "دكان شلاطة" قالت: "هناك جزء من الأغنية الجديدة سيكون شعبيا، ولكن لا يمكن تصنيفها على أنها أغنية شعبية، لا أريد الحديث عنها أفضل أن يشاهدها الجمهور بنفسه ويحكم عليها".

وعن إمكانية عودتها للتمثيل، قالت: "مؤخرا قدمت مسلسلا لبنانيا اسمه "مجنون فيكي" وتسبب في ضجة كبيرة لأنه يحكي عن الموضة وقصة حب تربطني بيوري مرقدي، كانت حقيقية وصادقة والظروف تفرقنا ولكن في النهاية الحب ينتصر".

وأردفت: "عرض علي مسلسل آخر ولكن لظروف خاصة وعائلية لم أشارك فيه، وبعد تواجدي في مصر ستفتح لي أبواب كثيرة وسأختار نصا جيدا إن شاء الله".