المهرة البحرينية توجه نصائح مالية.. والجمهور: من المخدرات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة البحرينية المهرة، حالة من الجدل وضجة كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو جديدا، قدمت من خلاله النصح لمتابعيها حول قدرتها على المحافظة على نقودها، وتمكّنها من أن تصبح ثرية على حد قولها.

وكشفت المهرة عن أنها كانت تعيش حياتها وتصرف دون تفكير، لكن وجود ابنها "تميم" جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها؛ إذ كانت تشتري العديد من الملابس والمجوهرات وتبدل سيارتها مرة كل 4 سنوات، إلا أنها بعد إنجاب طفلها جعلت والدتها تشرف عليها، وذلك بوضع كل ما تجنيه من أموال وما تملكه بالبنك، وتخصص لنفسها راتبا شهريا، تصرف منه ولا تتجاوزه إلا بموافقة والدتها، وأضافت بأنها لم تعد تشتري المجوهرات إلا الذهب البحريني، وذلك للاستثمار وليس ارتداءه.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، إذ رأى البعض أنَّ الوقت غير مناسب من المهرة البحرينية لمحاولة استعراض مهاراتها وثرائها بطريقة غير مباشرة في ظل الظروف التي يعيشها العالم مع فيروس كورونا المستجد.

وسخر آخرون من المهرة مُعلقين أنها تتصرف وكأن الناس لا يعلمون قصتها؛ إذ من المعروف أن ثروتها من زوجها المنتج الكويتي عادل المسلم والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في تهمة المتاجرة بالمخدرات، أي أنَّ أموالها جميعها جاءت من مصدرٍ غير قانوني أي المخدرات.

في المقابل لم تكترث الفنانة لكل هذا التعليقات السلبية والتي اعتادت عليها في السنوات الأخيرة، وقامت بالرد عليها في تعليق على إحدى الصفحات التي نشرت الفيديو قائلة: "تصحيح المعلومة #ممنوع تبديل السيارة إلا كل ٤ سنوات مرة"، في محاولة منها لاستفزاز جميع أصحاب التعليقات السلبية.

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ومن المعروف أنَّ المهرة فنانة أثارت الجدل أكثر من مرة، وكان من بينها زواجها من المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم عام 2016 الذي يكبرها بـ21 عاما، لتنجب منه طفلها الوحيد تميم.

وبعد فترة قصيرة على زواجهما، ألقت الشرطة الكويتية القبض على عادل المسلم وشريكه العراقي بتهمة الاتجار بالمخدرات وذلك عام 2016، كما أنه اعترف بملكيته لمعمل يهدف لتعبئة مادة "الكيميكال".

واعتادت المهرة البحرينية على كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور واستعراض البذخ والترف اللذين كانت تعيشهما، وقد يكون هذا السبب وراء وضع زوجها تحت المجهر ومراقبته من أجل معرفة من أين له هذه الثروة الضخمة، لاسيّما بعد استعراضها للهدايا الثمينة التي كانت تتلقاها من زوجها، من بينها المجوهرات والطائرة الخاصة ولوحة سيارة بمليون ريال، وغيرها الكثير.