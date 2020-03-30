حماقي يشارك جمهوره بصورة من منزله أثناء العمل

شارك الفنان محمد حماقي، جمهوره بصورة له على موقع "إنستغرام"، حدثهم فيها عن العمل من المنزل، تنفيذًا لإجراءات الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا.

ونشر "حماقي"، صورة من عمله داخل المنزل، معلقًا عليها: "أعمل من داخل المنزل.. خليك في البيت".

وكان حماقي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على إنستجرام، نافيًا كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّه الآن في منزله، وبصحة جيدة، موضحًا أنَّه وصلته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو لنفي الأمر.

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