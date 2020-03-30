زفاف ياسر الحريري والأوكرانية داشا في حفل عائلي

احتفل منظم الحفلات و الـ dj العالمي ياسر الحريري، بزواجه من الأوكرانية "داشا"، و ذلك بمنزله في القاهرة بحضور أسرة العريس.

كان ضمن الحضور الـ dj ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري ومحمد الحريري شقيقا العريس والموهبة الشابة دانيا ياسر الحريري.. ومن المقرر أن يحتفل العروسان بالزواج وسط الأصدقاء من نجوم الفن والمشاهير عقب انتهاء ظروف الحظر الاستثنائية الحالية.

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