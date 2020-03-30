ياسمين رئيس تطالب بالابتعاد عن المطبخ

مع طول مدة البقاء في المنزل كإجراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لجأ الكثيرون إلى المطبخ لتمضية الوقت في إعداد الوجبات.

أوضحت الفنانة ياسمين رئيس للجميع أن الغرض هو البقاء في المنزل وليس المطبخ، حتى لا يزيد وزن البعض بسبب الأكل كثيرا.

كتبت ياسمين عبر حسابها على Twitter: "خليك في البيت مش في المطبخ".

تلقت تعليقات كثيرة من جمهورها الذين أكدوا لها أنها تأخرت كثيرا في هذا الطلب وأن الجميع سيزيد وزنه بسبب هذه الفترة.

يشار إلى أن ياسمين رئيس تعود للتعاون مع زوجها المخرج هادي الباجوري، للمرة الرابعة، في فيلم "جارة القمر".

وكانت ياسمين قد تعاونت مع هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل "عرض خاص"، ثم فيلم "واحد صحيح"، ثم ‏بطولة فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة‎".‎

Advertisements

فيلم "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى ‏وشادي ولكن يحدث ما غير متوقع‎.‎

قد يهمك أيضا:

ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا بـ شعر أحمر

تعرف على أول رجل في حياة ياسمين رئيس