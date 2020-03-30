راغب علامة يتصدى لـ"كورونا" بأغنية جديدة

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لإطلاق أغنية جديدة عن الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري، والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يتصدون لـ تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19.
الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وتقول كلماتها:
"في خوف مقرّر يقتلنا
وعم بتصعب الأحوال
هالمرّة إنتو أملنا
لو كنتو قلال
من ناحية أخرى أعلن راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية.
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