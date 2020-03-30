راغب علامة يتصدى لـ"كورونا" بأغنية جديدة

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لإطلاق أغنية جديدة عن الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري، والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يتصدون لـ ‏تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19.

الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وتقول كلماتها:

"في خوف ‏مقرّر يقتلنا

وعم بتصعب الأحوال

هالمرّة إنتو أملنا

لو كنتو قلال

من ناحية أخرى أعلن راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات ‏التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية.‏

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