مخرج "كوفيد 19" يتحدث عن أول فيلم عربي يتحدث عن فيروس كورونا

قال مهندس الدسوقي مخرج فيلم "كوفيد 19"، إن فكرة الفيلم جاءت بسبب إهمال بعض المواطنين بالتعليمات والإرشادات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا، فاتفق مع المؤلف على عمل فني لتوعية المواطنين بهذا الفيروس، حيث يتضمن الفيلم السلوكيات السلبية والإيجابية لتعامل المواطنين مع كورونا.

ووجه خلال حوار ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، الشكر لمجهود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيلم عقد مقارنة بين وضع الملتزمين بالتعليمات الوقائية، وبين من لم يولوا اهتمام للإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الفيلم ركز على تعامل فئة الشباب مع قرار تعليق الدراسة.

وأضاف أن الفيلم أعطى في النهاية أمل بأن الفيروس سينتهي، لكن يجب أن نكون حريصين أن تمر تلك الفترة دون خسائر كبيرة، منوهًا بأنهم قرروا يقدموا فيلم عن الفيروس حتى يؤثر في المشاهدين.

من جانبه قال أحمد غمري أحد أبطال الفيلم، إنه عند عرض فكرة موضوع الفيلم استغرب في البداية، "محبتش الموضوع"، ولكن عندما وجد حماس من المخرج لتصوير الفيلم تشجع لتمثيله، موضحا أنه خاض تجارب تمثيلية من قبل لكن ليس بقدر كبير: "كنت في الأول مساعد مخرج بس جربت أمثل مشهد أو مشهدين فلقيت نفسي في التمثيل".

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وأوضح أنه يشاهد الكثير من إهمال المواطنين في الشارع لتجنب الإصابة من فيروس كورونا: "فيه ناس لحد دلوقتي بتنزل الشارع ودة غلط، ودة اللي دفعنا نعمل الفيلم التوعوي".

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