لؤي يطرح "بأذيني" من ألبوم "على خيرة الله"

طرحت شركة "مزيكا"، الأربعاء، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، أغنية جديدة للنجم لؤي بعنوان "بأذيني"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "على خيرة الله"، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعًا خلال الفترة القادمة.

وكان لؤي، قد طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين"، من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة.

يذكر أن لؤي، قد انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

أغنية "بأذيني" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة.

ويقول مطلعها:

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أنا كل يوم بسمع كلام عنك مخليني

مش لاقي فرصه ارتاح وأعيش أو شيء ينسيني

اخترت ليه حل الفراق وأنا فاكره حايفيدني

موت نفسي مش يدوب طلعت بأذيني

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