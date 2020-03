سيرين عبدالنور تدعم أطباء العالم برسالة

دعمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور اطباء العالم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتغريدات القصيرة تويتر.

ونشر سيرين عبدالنور صورة لمجموعة من الاطباء يحملون لافتات "we stay here for you .. please stay home for us".

وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائلة " الله يحميكن .. خليك بالبيت ".

وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، مليونًا و400 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.

Advertisements

كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري.

قد يهمك أيضا:

سيرين عبد النور تطرح كليب أغنية "ليلة"

سيرين عبد النور تروج لحفل عيد الحب مع وائل جسار