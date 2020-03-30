شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل من جديد برسالة غامضة وهي تتجاهله

عاد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى إثارة الجدل والحيرة مجدداً بعدما كشف حقيقة العلاقة بين شقيقته والفنان أحمد العوضي، ونشر تعليقا عبر حسابه على "تويتر"، وجه من خلاله رسالة دون أن يذكر الشخص المقصود بها.

وقال في تغريدته: "مفيش حد في الدنيا دي بيعمل أي حاجة غصب عنه.. اللي بيحبك هيقعد واللي بايعك هيرحل.. إوعى تفرض على حد أي شيء مهما كانت صلته بيك أو مدى قربه".

وأضاف: "ومتستناش أي حاجة من أي حد غير ربك.. واللي يحاول يخسرك ساعده ولو فكر يبيعك مرة بيعه أنت ألف مرة.. إوعى تبقى على حد أو لأي حد مهما كان في قلبك".

وتابع قائلاً: "خليك بس مع اللي يدور على سعادتك ومصلحتك.. اللي بيعمل حسابك قبله.. اللي شايفك من أولوياته.. إوعى تقبل تبقى احتياطي في حياة حد بس عشان بتحبه، لو بقيت احتياطي عمرك ما هتنزل الملعب.. ومتقبلش بنص الكوباية يا تاخدها كلها يا مش عايزها.. دور بس على إسعاد نفسك ولما تسعدها الكل هيدور على سعادتك".

وختم رسالته بقوله: "عندي سؤال: هو حد هيحب نفسك أكتر من نفسك؟!! لا أكيد.. طيب ما تجرب تحبها قوى!".

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وأثارت رسالة شقيق ياسمين الكثير من الأسئلة حول الشخص المقصود، وهل يقصد شقيقته أم شخصاً آخر.

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