حلا شيحة تتحدى كورونا بجولة مع أولادها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعي حسابها الشخصي عبر "إنستغرام" بنشر مقطع فيديو لها برفقة اولادها داخل سيارتها. وكتبت بتعليقها المرفق: ”رغم انف الكورونا هنفضل نضحك وتتمشى حول المنزل ، بلاش اخبار كئيبة ، صباحكم جميل”. إلا أنها أغلقت خاصية التعليقات على الفيديو، ربما خشية من تعليقاتٍ مسيئة حول كسرها للحجر المنزلي. رغم إشارتها في التعليق إلى أن الجولة حول المنزل. مواضيع قد تهمك :

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