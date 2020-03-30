22 أبريل.. "نتفليكس" تطلق فيلم عائلة ويلوبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة "نتفليكس- Netfilix"، عن موعد طرحها لفيلم "عائلة ويلوبي"، إذ من المقرر أن يتمكن الجمهور من مشاهدته بداية من 22 أبريل.

كانت شبكة الترفيه الرائدة في العالم، أطلقت الإعلان التشويقي قبل أيام. عائلة ويلوبي هم أربعة أشقاء يقومون بمغامرة لتعلم المعنى الحقيقي للعائلة، اقتناعا منهم بأنهم سيكونون أفضل حالا في تربية أنفسهم، يضع أطفال عائلة ويلوبي خطة خادعة لإرسال آبائهم الأنانيين في إجازة، ثم يخوض الأشقاء مغامرتهم المثيرة لفهم المعنى الحقيقي للعائلة‎.

Netflix شركة رائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 167 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان.