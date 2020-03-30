وفاة عمة الفنانة هند عبدالحليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت الفنانة هند عيدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة عمتها اليوم.
وكتبت: "إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتابعت: "توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار، نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
من ناحية أخرى، تشارك هند عبدالحليم في بطولة مسلسل "حكايات بنات" الذي يعرض حاليا، ويشاركها البطولة رمزي لينر، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.
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