إسراء عبدالفتاح تهنئ علي ربيع بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:،

هنأت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صديقها الفنان علي ربيع، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده.

وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا ربيع، وعقبال 100000 سنة، يارب تبقى سنة حلوة عليك، وتحقق كل اللي بتتمناه، وربنا يخليلك مليكة وندى".

علي ربيع تألق في عروض فرقة "تياترو مصر" مع الفنان أشرف عبدالباقي، وتحول اسم الفرقة بعدها لـ "مسرح مصر"، وحققت العروض نجاحا كبيرا.

وبعدها شارك "ربيع" في عدد من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون، أبرزها "فكرة بمليون جنيه"، "حسن وبقلظ"، "سك على إخواتك".