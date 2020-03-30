كندة علوش تعيد نشر فيديو لأنتوني هوبكنز.. وتسأل متابعيها كيف يقضون وقتهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة كندة علوش نشر فيديو للفنان العالمي أنتوني هوبكنز، يتحدث فيه عن كيف يقضي فترة بقائه في الحجر الصحي الذي فرضه على نفسه، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتبت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "انتوني هوبكنز ٨٢ سنة عّم يقضي الحظر بالرسم وعزف البيانو، الله يحفظ الكبار ويحميهم من المرض"، ووجهت سؤال لمتابعيها "وانتو كيف عم تقضو الحظر غير الأكل؟".

وتفاعل عدد من الجمهور مع سؤالها، بعضهم أشار إلى قضائه وقتا كبيرا مع ألعاب الذكاء والألغاز، وفي الصلاة وقراءة القرآن وكثرة الدعاء بأن يرفع الله عن العالم هذا البلاء، وفريق آخر أكد أنه يقضي وقته في الأكل والنوم.