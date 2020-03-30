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شاركت الفنانة إيناس عز الدين جمهورها بصورة جديدة لها من داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.
ظهرت إيناس خلال الصورة بالكالونا، وعلقت عليها قائلة: "يدوب مسألة وقت وشكةدبوس ونوم متواصل وراحة في غرفة وابعد وافصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة واستمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي".
وتابع آت: "الحلو بيعدي والوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول.. كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه وعدينا.. وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية".
واختتمت حديثها قائلة: "وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها واهي مشيت ودلوقتي بنفتكرها وبنضحك عليها.. صدقوني كله بيعدي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بفيروس كورونا.. إيناس عزالدين: ياما دقت على الراس طبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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