بعد تصدره لتريند السعودية.. معلومات قد لا تعرفها عن عبادي الجوهر

كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، عن سبب أسباب انقطاعه عن الغناء لمدة ثلاث سنوات، حيث أرجع ذلك لحزنه على وفاة زوجته ثم صدمته بوفاة شقيقه.
وأضاف الجوهر، في تصريحات لبرنامج "كاربول بالعربي" أنه مرة بحالة نفسية سيئة، بعدما تعرض لتلك الصدمات.
وبعد ذلك أصبح عبادي الجوهر ضمن الأكثر بحثًا في موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، حيث بحث عنه أكثر من ألفينشخص.
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن عبادي الجوهر، حيث ولد في 24 أكتوبر 1953، في جدة دخل مجال الغناء منذ الصغر وانتقلت أغانيه بين بيروت والقاهرة وجدة.
تعلم الجوهر العزف بنفسه، وكان الفنان طلال مداح هو مكتشف موهبته، حيث قال "أول مرة قابلت عبادي كان عمره 14 سنة لفت انتباهي أنه يعزف بطريقة محترف له عشرين سنه يعزف".
استطاع أيضًا عبادي اتقان عزف الجيتار لكنه ارتبط بالعود، وقد لحن لفنانين كبار أمثال طلال مداح ونجاة الصغيرة وعبد الله الراشد وسميرة سعيد وأصالة نصري ورابح صقر.
حصل على جائزة أفضل مطرب خليجي من مصر، وكرم مهرجان الإسكندرية للأغنية على مسرح الأوبرا وأعلى وسام في سلطنة عمان تقلده من السلطان قابوس وحصل على العود الذهبي وحصل على جائزة أفضل مطرب خليجي في مهرجان الأغنية العربية المصورة في مونديال الإعلام العربي.
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