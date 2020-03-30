استمرارًا لعروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء 31 مارس أمسية غنائية تقيمها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظبقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، ومشاركة نجوم الأوبرا مى الجبيلى، مى حسن، حنان عصام، نهى حافظ، هانى عامر، محمد الخولى، محمد متولى، أحمد عفت، وتتضمن مختارات من أعمال العندليب الأسمر الشهيرة التى شكلت جزءًا من وجدان الشعبين المصرى والعربي.
يعقبها فيلم وثائقى من إنتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى، وأهم المحطات فى حياته إلى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى أعمال فنية خالدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء: وزارة الثقافة تحتفل بذكرى العندليب من الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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