الثلاثاء: وزارة الثقافة تحتفل بذكرى العندليب من الأوبرا

استمرارًا لعروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء 31 مارس أمسية غنائية تقيمها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ

بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، ومشاركة نجوم الأوبرا مى الجبيلى، مى حسن، حنان عصام، نهى حافظ، هانى عامر، محمد الخولى، محمد متولى، أحمد عفت، وتتضمن مختارات من أعمال العندليب الأسمر الشهيرة التى شكلت جزءًا من وجدان الشعبين المصرى والعربي.

يعقبها فيلم وثائقى من إنتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجى، وأهم المحطات فى حياته إلى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم فى أعمال فنية خالدة.