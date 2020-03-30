هنا الزاهد تتصدر "يوتيوب" ببرنامجها الجديد "هزر فزر"

تصدرت الفنانة هنا زاهد المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في أولى حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر"، الذي عرض يوم السبت الماضي.

بلغ عدد مشاهدات الحلقة الأولى أكثر

من 400 ألف مشاهدة، واستضافت فيها الفنان أحمد فهمي، أحمد فتحي، أكرم حسني، عمرو وهبة، مصطفى بسيط، جيلان علاء.

تدور فكر البرنامج حول استضافة عدد من

النجوم لينقسموا إلى فريقين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب ومنها لعبة "تمثيل الأشياء، الحروف، البوسترات المحرفة".

تستعد الزاهد لفيلمها السينمائي الجديد لعام 2020 بعنوان "الغسالة"، ويشاركها البطولة "محمود حميدة، أحمد حاتم، محمود الليثي، علي الطيب، شيرين رضا"، تأليف: عادل صليب، إخراج: عصام عبدالحميد.