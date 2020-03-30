تصدرت الفنانة هنا زاهد المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في أولى حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر"، الذي عرض يوم السبت الماضي.
بلغ عدد مشاهدات الحلقة الأولى أكثرمن 400 ألف مشاهدة، واستضافت فيها الفنان أحمد فهمي، أحمد فتحي، أكرم حسني، عمرو وهبة، مصطفى بسيط، جيلان علاء.
تدور فكر البرنامج حول استضافة عدد منالنجوم لينقسموا إلى فريقين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب ومنها لعبة "تمثيل الأشياء، الحروف، البوسترات المحرفة".
تستعد الزاهد لفيلمها السينمائي الجديد لعام 2020 بعنوان "الغسالة"، ويشاركها البطولة "محمود حميدة، أحمد حاتم، محمود الليثي، علي الطيب، شيرين رضا"، تأليف: عادل صليب، إخراج: عصام عبدالحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تتصدر "يوتيوب" ببرنامجها الجديد "هزر فزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.