بالصورة.. أجر عبدالحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

تحل اليوم ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أغانيه في أذهان الملايين من جمهوره على مر العصور في الوطن العربي.

قدم العندليب الأسمر خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الدرامية، ومن بينها أفلام لها بصمة في أذهان الجمهور مثل "معبودة الجماهير، الوسادة الخالية، موعد غرام، أيامنا الحلوة"، وغيرها كتير.

حصلت بوابة الوفد على أجر المطرب القدير عبدالحليم حافظ خلال فيلم الوسادة الخالية، وكان ألف جنيه.



تم عرضه عام 1957، وتدور أحداثه حول" صلاح" شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول "سميحة"، سرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما

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تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى "الدكتور فؤاد".

تتحطم حياة صلاح من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدمية من جديد لأجل أن يجعل سميحة تندم على ما فعلته به، ينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضًا بالحب الأول، فهل سيتخلص منه ويصبح سعيدًا حقًا في حياته؟

جدير بالذكر أن "الوسادة الخالية" بطولة عبدالحليم حافظ، لبنى عبدالعزيز، زهرة العلا، أحمد رمزي، عبدالمنعم إبراهيم، عمر الحريري، إخراج صلاح أبوسيف