رامي جمال يستعد لحفله الغنائي "أون لاين"

طرح الفنان رامي جمال سؤال على جمهروه، بعد مطالبتهم له بحفل غنائي "أون لاين" في ظل العزل المنزلي الذي تتبعه البلاد، للوقاية من وباء كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". حيث سأل رامي جمهوره"انا ملاحظ الطلب علي اني اطلع لايف اعمل حفله طلب يستحق الدراسة طيب عاوز اشوف كام حد عاوزني اعمل كده واقل من مليون لايك مش هقبل". لايك مش هقبل". Advertisements يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته "انا لوحدي" الذي ضم 15 أغنية ومنها "لو ع النسيان، بعد مااغيب، لقلبك سلام، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، عيونك خطر"، بالإضافة إلى طرح كليب "سقف" الذي بلغ اقترب من 20 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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