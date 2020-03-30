درايك ينشر الصور الاولى لابنه الذي انجبه من ممثلة إباحية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العالمي ​درايك​ صورا لابنه "أدونيس"، للمرة الاولى ليعرف محبيه بعد ان ابقى ولادته سرية خصوصا انه أنجبه من علاقة عابرة أقامها مع الممثلة الاباحية "صوفي بروساوكس".

وظهر درايك وهو يحمل طفله الصغير لكن المتابعين علقوا على عدم وجود شبه بينهما فلون بشرة الطفل بيضاء كما أنه يمتلك شعر مجعد أشقر اللون وعيون زرقاء.

كما فاجأ درايك بصورة له مع ابنه ووالدة ابنه صوفي اضافة الى مجموعة صور قديمة لاهل درايك وأرفقه هذه الصور بتعليق عبّر فيه عن اشتياقه لطفله الذي لا يستطيع رؤيته لانهما منعزلين في مكانين مختلفين بعد انتشار فيروس كورونا

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