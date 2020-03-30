محمد رمضان من كواليس التصوير:راجل دخل حضني رحت بايسه"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خلال تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسله "البرنس" يظهر زحام شديد حول الممثل الشهير، وهو ما وضعه في ورطة حيث تمنع الدولة المصرية التجمعات للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقام محمد رمضان بكتابة تعليق:"رجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا راح قالي هو اللي يخاف مني .. رحت بايسه من هنا ومن هنا ..ربك الحافظ".

لكن محمد رمضان حذف التعليق وكتب:"شكرا اهالي أبو رواش على حسن تعاونكم معانا خلال تصوير مسلسل البرنس".



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