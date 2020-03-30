الأمير تشارلز يغادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه

ميرنا وليد - بيروت - خرج ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاماً والذي أصيب ب​فيروس كورونا​،من العزل الذاتي.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، مؤكداً أن الأخير يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس أكد أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه.

وكان قد أورد بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، إن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض، وأوضح البيان أن زوجة ​الأمير تشارلز​، دوقة كورنول، لا تحمل الفيروس، لافتًا إلى أن ولي عهد بريطانيا وزوجته يخضعان للعزل الصحي في اسكتلندا.

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