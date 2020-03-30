هاشتاغ " شمس الكويتية اخرسي" يتصدر وما علاقة المغربيات؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر هاشتاغ "​شمس الكويتية​ اخرسي" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن المغربيات. وعلى الرغم انها دافعت عنهن ورفضت وصفهن بالساحرات، إلا أن مقطعا في حديثها اغضب الشعب المغربي عندما قالت ان الصحراويين في المغرب يربطون خصر البنت منذ الصغر ويقومون بعمل مساج معين لها منذ الطفولة بهدف حرصهم على جعل جسدها (كيرفي) وتابعت قائلة "شوفوا ثقافة الام الواعية المغربية عارفة ان هذه النت لما تكبر لح يكون غير انها تطبخ وشاطرة وواعية جسمها سيساعد ان تكون انثى وتكون محبوبة عند زوجها وتكون مستقرة في حياتها".

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لم يعجبهم كلام شمس الكويتية وتعليقها فاستنكروا بهالشتاغ لكن الرد جاء على الفور من شمس وكتبت على صفحتها:"لن أخرس، ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات، أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية ولم أسئ لأحد، والمسترجلة التي فهمت غير كدة خذي أدوية". وأضافت:"اضبطن هرموناتكن، والمغربيات عسل، سبتن كورونا وسويتن هاشتاق فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغن سمومكن يا مسترجلات.. الذي على رأسه بطحة".