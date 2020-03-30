ميرنا وليد - بيروت - دعت الممثلة السورية ​كندة علوش​ الجميع إلى الصلاة لكل البشر بالصحة والسلامة دون التفرقة الجنسية أو الدينة أو غيرها.

فكتبت كندة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لما تدعوا بالصحة والسلامة ادعوا لكل البشر لا تختصوا جنسية ودين وفئة.. نحن بهالوقت لازم ندعي لكل البشر لكبار السن من كل الأديان للممرضى للي وضعهم الصحي او المادي صعب للناس الي محتاجة الدعى بكل مكان خلينا نكون كريمين بدعواتنا وصلواتنا ونفتح قلبنا ونتمنى الخير لكل البشر.."

من ناحية أخرى نشرت كندة فيديو للنجم أنتوني هوبكنز البالغ من العمر ٨٢ عاماً وهو يظهر أنه يقضي فترة الحظر في العزف على البيانو والرسم، وكتبت كندة:"انتوني هوبكينز ٨٢ سنة عّم يقضي الحظر بالرسم وعزف البيانو.. الله يحفظ الكبار ويحميهم من المرض وانتو كيف عم تقضو الحظر غير الأكل ؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش:"ادعوا لكل البشر ولا تختصوا جنسية ودين وفئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.