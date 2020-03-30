ميرنا وليد - بيروت - حسم الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ الجدل بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي حول حملة التصفيق للاطباء والممرضين والمسعفين بسبب ما يعانوه في ظل تعاطيهم المباشر مع مرضى فيروس كورونا.

وعبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي كتب باسم : يا عمي يللي بدو يزقف يزقف. ويللي ما بدو ما يزقف.كل واحد حر بإيديه.

وتابع : انا لست مع فكرة التصفيق للأطباء والممرضين وكل الطاقم الطبي، ابدا . أنا مع فكرة أن نقبل أقدامهم!

يذكر ان باسم مغنية يحصد نجاح مسلسله "سر" الذي يشارك فيه الى جانب الممثل السوري القدير بسام كوسا والممثلة اللبنانية داليدا خليل وغيرهما

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كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية : انا لست مع فكرة التصفيق للأطباء لكن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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