خاص الفن -كيف يقضي زياد برجي فترة الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان اللبناني ​زياد برجي​ انه ككل الناس يقضي وقته في المنزل مع العائلة ويحاول ان يكون ايجابي الى حد كبير في هذه الفترة رغم كل ما يحيط بنا من ظروف.

وأضاف: " اقضي وقتي مع ولدي وأتابع معهما أفلام الكرتون ".

واضاف : "ايضا أمارس بعض التمارين الرياضية في المنزل، اعلم اننا نمر بفترة صعبة ولكن الحل الوحيد هو ان نبقى في المنزل " .

ونشير أن الناس في لبنان وفي العديد من دول العالم تقضي فترة من الحجر المنزلي من أجل الوقاية من كورونا ومنعاً لتفشي الفيروس.

وكان زياد قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "أنا وياك" الخاصة بفيلم يوم "ايه يوم لأ" لكن الظروف التي تمر بها البلاد جعلت كل الانشطة تتوقف وربما يعود لعرض الفيلم بالفترة المقبلة.

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