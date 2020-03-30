تراند اليوم : شاهد شمس الكويتية في فيديو مثير للجدل

فنون - 30/03/2020 14:41

الخليج 365 – تصدر موقع التويتر خلال الأيام السابقة هاشتاغ " شمس الكويتية اخرسي"، للفنانة شمس الكويتية اثر ظهورها في فيديو تحدثت فيه وأساءت الى المغربيات.

اقرأ أيضا:أحلام تخرج عن صمتها بشأن كمامة الألماس .. تفاصيل

وبالرغم من أن شمس الكويتية قد دافعت عن المغربيات في جزء من الفيديو الا انه أثار الغضب لدى المغربيين ، الأمر الذي دفعهم الى الرد عليها بهاشتاغ مسيء ردا على اساءتها.

وقد أشارت شمس الكويتية في الفيديو الى الصحراويين في المغرب بأنهم يربطون خصر البنت منذ الصغر و يحرصون على تدليكه بطرق معينة ومساجات مختلفة من أجل حصولها على جسد "كيرفي" بحسب ما أوردت، أي يعني الحصول على جسد رشيق و قوام أنيق.

Advertisements

اقرأ أ يضا:سما المصري تكشف عن مشروع جديد لها.. شاهد

وتابعت أن الغرض من هذا هو الحرص على أن تتميز الفتاة المغربية بأنوثتها اضافة الى وعيها ، الا أن جسدها هو الذي يجعلها أنثى بمعنى الكلمة وتكون محبوبة لدى زوجها وبالتالي ستكون حياتها ناجحة.

وقد أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما تحدثت شمس الكويتية عن المغربيات بهذا الاسلوب، اذ أنهم استغربوا من طريقة حديثها عن مقومات نجاح المرأة في العلاقة مع زوجها.