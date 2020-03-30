حليمة بولند تعلن عن رغبتها في تبني الطفلة المعنفة من والدتها بالكويت

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 03:04 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل تعذيب سيدة تدعى ” أبرار التميمي ” لطفلتها وتعنيفها بطريقة مروعة في دولة الكويت وتوجه لها ألفاظا مخالفة للذوق العام .

وهو ما أثار غضب متابعي السوشيال ميديا وانطلقت الدعوات المطالبة بإلقاء القبض على الأم وتمكنت السلطات الكويتية من القبض عليها .

وخرجت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” بتسجيل صوتي لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أعربت فيه عن استيائها مما شاهدته في فيديو التعنيف وتعاطفها مع الطفلة التي لم يتجاوز عمرها ال 5 سنوات .. كما أعلنت عن رغبتها في تبنيها .

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فقالت : ” بتعذب بنتها بطريقة بشعة جدا والله العظيم قعدت اشوف الفيديوهات احس قلبي يتقطع واحس قلبي يبكي قبل ما تبكي عيوني .. الحمد لله إنه تم إلقاء القبض عليها من قبل المباحث الجنائية وتم تحويلها إلى النيابة ” .

وتابعت حليمة : ” إيش لون بتبنى هالطفلة وهل هي عندها أب أو أهل .. انا حابة اتبنىى هالطفلة وتتربى مع بناتي ” .