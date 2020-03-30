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كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 03:04 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها مقاطع فيديو من منزلها حيث تقضى فترة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.
وظهرت هيفاء وهبي، في احد الفيديوهات، وهي تطل من شرفة منزلها حيث ظهر رجلا يصرخ من سيارته “I Love you Haifa” لترد عليه ضاحكة “I Love you too”.
كما نشرت هيفاء وهبي بعد مقاطع الفيديو من داخل مطبخها وهي تعد حلوى الكب كيك، وتوضح لجمهورها طريقة تحضيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. معجب يصرخ من تحت شرفة هيفاء وهبي: “أحبك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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