وفاة الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم، مساء السبت 28 مارس، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول حالة وفاة بالفيروس بين المشاهير العرب.

وكانت الإعلامية الراحلة قد نقلت إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحاليل إصابتها بفيروس “كورونا”، والذي تسبب في تدهور وضعها الصحي بسرعة وتسبب بوفاتها.

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الإعلامي إبراهيم بدر نعى زميلته الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قائلاً: ” تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان “.

‏كما نعتها زميلتها الإعلامية ‎إيمان أغوتان، قائلة: ”علمت للتو أن زميلتي السابقة في “ميدي أن تي في” ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية بسبب الوباء اللعين !!!رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

وليلى الطرزيايم إعلامية مغربية عملت في تلفزيون “ميدي 1 تيفي” وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة، كما لها العديد من المشاركات والدراسات العلمية.