الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: لم أعد أذهب إلى الحلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تعاطف مواطنيه بعد اعترافه بأنه هو أيضا لا يذهب إلى الحلاق بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر غير الأساسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” ففي الوقت الذي كان يستعد فيه الرئيس لإلقاء خطاب رسمي أمام الكاميرات، سمع صوت مستشاره جوفاني غراسو يطلب منه أن يسوّي خصلة من شعره، وبعد تسويتها قال الرئيس “إيه جوفاني أنا أيضا لم أعد أذهب إلى الحلاق”.

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بعد تسجيل الخطاب، تم توزيعه على وسائل الإعلام بدون اقتطاع تلك الحادثة؛ وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي مقر الرئاسة لكنه أبهج مستخدمي الإنترنت، فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم #إيه جوفاني على نطاق واسع.

سيرجيو ماتاريلا البالغ من العمر 78 عاما والمعروف برصانته وبساطته، يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا.

وفي خطابه، وهو الثاني منذ تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا، ناشد سيرجيو ماتاريلا القادة الأوروبيين.. وقال: يجب على الجميع أن يفهموا قبل فوات الأوان خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس على أوروبا.