فنانة احتفل جورج سيدهم بعيد ميلادها بذبح خروف في كواليس «المتزوجون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عٌرف الفنان المصري جورج سيدهم، بكرمه الشديد مع باقي النجوم خلال أعماله الفنية وكذلك قربه الشديد من كل النجوم.

وقالت الفنانة المصرية راوية سعيد، إن الفنان الراحل جورج سيدهم، كان إنسان وزميل لا يعوض، وكان لها معه العديد من الذكريات الجميلة.

وروت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم”، كواليس مشهدها مع جورج سيدهم، في مسرحية “المتزوجون”، عندما كان عليه أن يأكل البيض كل يوم، مع صعوبة ابتلاعه وهضمه، وكان يسارع إلى شرب الماء من القلّة حتى لا يختنق.

وأضافت، أن جورج سيدهم، كان كريمًا جدًا، وماهرًا في المطبخ، وذات مرة أعد لها خروفًا للاحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة بأكملها، كما أنه كان يحرص على الحضور للمسرح مع حلويات للجميع، ولا يأكل إلا عندما يأكل الجميع.

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وكشفت راوية سعيد عن أنها لم تشهد التحضير الأولي لمسرحية المتزوجون، التي استمر عرضها حوالي أربعة أعوام، وكانت الرابعة في أداء هذا الدور، الذي لعبته قبلها الفنانتان الراحلتان سعاد نصر، ونادية فهمي.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم، تم تشييع جثمانه من كنيسة العذراء بمدينة نصر، وسط حضور محدود لنجوم الفن حيث شارك في الجنازة الفنان أشرف زكين نقيب المهن التمثيلية، والفنان هاني رمزي، وتالفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.