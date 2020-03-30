مرض والدة مفيدة شيحة يبعدها عن الشاشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” على موقع “الفيس بوك”، رسالة من الإعلامية المصرية مفيدة شيحة لجمهورها تكشف خلالها سبب غيابها عن الظهور في البرنامج.

الإعلامية المصرية أكدت أنها بصحة جيدة، لكنها تغيبت نظرا لتعرض والدتها لأزمة صحية، وأنها تستعد للعودة للبرنامج يوم الإثنين القادم.

الصفحة كتبت: “مفيدة شيحة لجمهورها:” وحشتوني, اطمنوا أنا كويسة الحمدالله والدتي كانت تعبانة شوية ورجعالكوا يوم الأثنين.. وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا”.

Advertisements

عدد كبير من جمهور الإعلامية المصرية دعوا لوالدتها بالشفاء العاجل وعودتها السريعة لبرنامجها، لكن مفيدة فوجئت بتعليق مسيء من إحد المتابعات، حيث كتبت: “مش عايزنيك ترجعي احنا فرحنا ليه كدا كسرتي فرحتنا؟”، لترد عليها مفيدة: “دا دوري حبيبتي أكسر فرحتك دايما انشاء الله”.

وكانت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة قد نشرت منذ عدة اشهر صورة نادرة لوالديها بالأبيض والأسود، وعلقت على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتبت في تعليق: «أبويا وأمي بحبكم».

الصورة حازت على إعجاب جمهور مفيدة، وتغزل متابعيها في جمال والدتها، كما لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، مؤكدين أنها ورثت عنها ملامحها.

ومفيدة شيحة مذيعة مصرية قدمت عدد من البرامج الفنية الطريفة، وتقدم حاليا برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، والذي حقق نجاحا كبيرا.