وفاة أول طبيب مصري بعد إصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت هيئة الرعاية الطبية المصرية بمدينة بورسعيد اليوم الإثنين عن وفاة أول طبيب مصري مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، إنه تم الإبلاغ عن الحالة الحرجة للطبيب أحمد عبده اللواح (57 عاماً)، وكان يعمل كأستاذ للتحاليل الطبية بجامعة الأزهر، مساء السبت الماضي ومن ثم نُقل إلى مستشفى التضامن حيث بقى تحت جهاز للتنفس الصناعي بالعناية المركزة.

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وأضاف البيان أن حالة الطبيب شهدت تحسنًا كبيرًا وهو ما تم على إثره نقله إلى مستشفى آخر للعزل الطبي قبل حدوث تدهور مفاجئ أدى إلى وفاته في الساعات الأولى من اليوم.

وكشف التقرير أن الطبيب المصري نقلت له عدوى الفيروس من أحد الأشخاص الذين أجروا تحليلاً بمعمله دون علمه بإصابته، واتجه لعزل نفسه ذاتيًا فور علمه بإصابة المريض بالفيروس قبل أن تظهر أعراض العدوى عليه.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أكدت في بيانها مساء أمس الأحد عن ووصل عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 609 حالة وتعافي 132 حالة وخروجهم من مستشف العزل الطبي، ووفاة 40 حالة.