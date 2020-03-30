شمس الكويتية تغضب الخليجيات بتصريحاتها عن المرأة المغربية.. وتصف منتقداتها بـ«المسترجلات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة شمس شمس الكويتية غضب النساء ‏الخليجيات بعد أن اتهمتهم التقصير في حق أزواجهن بعكس المرأة المغربية، مما يدفعهم للهروب منهن والزواج بالمغربيات.‏

شمس أكدت أن الرجال يميلون إلى المرأة المغربية لاعتنائها بجمالها ونظافتها الشخصية والمنزلية منذ الصغر وبراعتها في الطهي ، ورفضت توجيه تهمة السحر إليهن من قبل البعض، حيث أكدت أنهن لو كنّ ساحرات فذلك يرجع لسحر كلماتهن واهتمامهن بكافة التفاصيل وليس ‏سحرًا حقيقيًا.‏

وكشفت أن المرأة المغربية منذ ولادتها تحرص والدتها على ربط خصرها بحزام حتى تحصل على جسد منحوت منذ الصغر حتى انتقل الأمر إلى جيناتهن فأصبح طبيعيًا، لأنهن ينشأن على العناية بأنفسهن وبيوتهن، وهو ما يجذب الرجل للمرأة عمومًا.

تصريحات شمس الكويتية أثارت غضب الخليجيات، ودشن هاشتاج #شمس_الكويتيه_اخرسي، حيث أكدن أن ‏رأيها عنصري في حق النساء، وأنها لا ترى المرأة سوى خادمة لتلبية احتياجات الرجل وأنها لم تخلق فقط لهذا الشأن.‏

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شمس هاجمت النساء اللاتي رفضن حديثها ووصفتهن بأنهم “مسترجلات”، مشيرة إلى أنهن ‏يدفعن أزواجهن للهرب منهن وبدلًا من تصحيح أوضاعهن والاهتمام بمنازلهن وتعلم الطبخ فهن يهاجمن المرأة المغربية.

حيث قالت: “هاشتاج ترند على #تويتر عشان مدحت البنت #المغربية وقلت محاسنها حسسوني إني مدحت بزوجة سيدنا #لوط هجوم وسب وشتم من قطيع المسترجلات الي ماشافوا الفيديو للاخير نعم #المغربيات ملكات جمال واخلاق وذوق”.

وأضافت: “ولن اتنازل عن كلامي ولن اصبح من الاتباع والعبيد وثقافة #ان_لم_تكن_معي_فانت_ضدي طززززززز فيكم ما أمشي عليها و #رأيك_فيني_لا_يعنيني انا #شمس امدح من احب ولا في مخلووووووق في هذا الكون يأثر على تراب رجولي و #المغربيات_اجمل_نساء_الكون”.