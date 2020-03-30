هاني رمزي ودلال عبدالعزيز بالكمامة والقفازات في جنازة جورج سيدهم .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيمت جنازة الفنان المصري الراحل جوروج سيدهم، الأحد 29 مارس، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر.

الفنان المصري هاني رمزي والفنانة دلال عبدالعزيز حرصا على حضور جنازة الفنان الراحل، وهما مرتديان كمامة وقفازات، وذلك خوفا من مرض “كورونا” المستجد، والمنتشر حاليا في كل بلدان العالم.

وشهدت الجنازة حضور أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، الدكتورة ليندا، وعدد قليل من أقاربه، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الجنازة شهدت حضور فني قليل، حيث حرص على الحضور كل من نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دلال عبدالعزيز.

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وكان الفنان المصري جورج سيدهم قد توفي الجمعة 27 مارس، عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

وعانى في الفترات الأخيرة من انتشار العديد من الشائعات حول وفاته وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.