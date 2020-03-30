يوميات حلا الترك في الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك تفاصيل يومياتها، خلال التزامها بقواعد الحجر المنزلي، خوفا من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة البحرينية كشفت أنها في الحجر المنزلي طوال الوقت وتقضي وقتها بالدراسة عبر الانترنت، أما باقي الوقت تقضيه في مشاهدة الأفلام على netflix، بالإضافة إلى مساعدة جدتها في المطبخ.

ومن ناحية أخرى، تحدثت حلا عن مشاركتها في حملة “بلاتينيوم ريكورد” لتشجيع الناس على المكوث في المنازل للحدّ من إنتشار فيروس كورونا من خلال إطلاق هاشتاج “معكم في البيت”.

الفنانة البحرينية قالت، خلال مداخلتها في برنامج mbctrending عبر “سكايب”، أن الحملة تتضمن حصولها على مجموعة من الأسئلة من محبيها لتقوم بعدها بالردّ عليهم من خلال تسجيل مقطع فيديو أو ببث مباشر من داخل منزلها.

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وأضافت أنها تلقت العديد من الأسئلة المتنوعة والسريعة والطريفة، لافتة إلى أنها سترد على الجميع وستنشر مقطع الفيديو قريباً، وتحدت الفنان الفلسطيني محمد عساف للمشاركة في الحملة.

الفنانة البحرينية شاركت أيضا في حملة “خليك بالبيت في البحرين” من خلال تقديم أغنية على السوشيال ميديا، كما شاركت في تقديم أغنية “وحدتنا في قوتنا”.

وكان وزير شئون الشباب والرياضة البحريني، أيمن توفيق المؤيد قد كرم الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في شهر فبراير الماضي، لمشاركتها الفنية في أوبريت “سيرة من المجد” والذي قدمته وزارة شئون الشباب والرياضة في حفل “ميثاق من ذهب”.

الفنانة البحرينية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل تكريمها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم.

حلا علقت على الصور، بقولها: “تشرفت بتكريمي اليوم الخميس ٢٧/٢/٢٠٢٠ من لدن صاحب السعادة وزير شئون الشباب والرياضة السيد أيمن توفيق المؤيد، لمشاركتي الفنية في اوبريت “سيرة من المجد” و الذي قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة في حفل (ميثاق من ذهب) بحرينيه و افتخر”.