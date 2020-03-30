وفاة زوج الفنانة المصرية المعتزلة آمال رمزي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفي اللواء محسن عشماوي، زوج الفنانة المصرية المعتزلة آمال رمزي، وذلك عن عمر يناهز 69 عاماً بالمستشفى العسكري بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة.

آمال أكدت أنها لن تقيم عزاء للراحل التزاماً بقرار حظر التجول الذي فرضه مجلس الوزارء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا، كما أنه تم إغلاق جميع قاعات المناسبات والمساجد والكنائس، لتجنب أي تجمع قد يؤدي إلى انتشار الفيروس.

يُذكر أن اللواء الراحل محسن محمد العشماوي خريج الدفعة 57 حربية، وهو من أبطال السرية الأولى الكتيبة “73 صاعقة”، وهي أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار.

Advertisements

آمال رمزي اسمها الحقيقي كمالات عباس نسيم، وُلدت في الإسكندرية يوم 6 يونيو عام 1939 وهي حاصلة على دبلوم تجارة وسبق لها الزواج من المخرج كمال صلاح الدين.

حياتها الفنية بدأت مع التليفزيون وفى مسرح الريحاني، كانت أول مسرحية لها «البيجاما الحمراء» ثم قدمت بعد ذلك مسرحيات حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة ، ولا كدبة ولا كدبة، والكلامنجية.

كما شاركت في مسرحيات: أنا أجدع منه، والكل يكسب، وعبود عبده عبود، والضيف اللى هوه ، والمهر غالى، والطرطور، والزوج أول من يلعب ، وإزاى الصحة.

في مجال الدراما التليفزيونية شاركت آمال رمزي في مسلسلات من الجانى، وهروب، وقافلة زمان ، والكهف والوهم والحب ، وزمن الحلم الضائع ، وشفيقة ومتول وغيرها من الأعمال لكنها اختفت عن الأضواء منذ سنوات.