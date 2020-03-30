وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني الجزائري بوفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، إثر إصابته بفيروس “كورونا” يوم 19 مارس الماضي.

ويعتبر بذلك الفنان الراحل نور الدين زيدوني، هو أول فنان عربي يتوفى بسبب هذا المرض، وقد أحدثت وفاته حالة من الحزن في أوساط محبيه.

يذكر أن الفنان الراحل نور الدين زيدونى لديه عدة إسهامات مميزة فى إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها “على بابا الكبير”، وشارك فى عدة لجان تحكيمية.

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وكانت أول حالة وفاة بالفيروس بين المشاهير العرب، هي الإعلامية المغربية الراحلة ليلى الطرزيايم، والتي توفت مساء السبت 28 مارس، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الإعلامية الراحلة كانت قد نقلت إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحاليل إصابتها بفيروس “كورونا”، والذي تسبب في تدهور وضعها الصحي بسرعة وتسبب بوفاتها.

وليلى الطرزيايم إعلامية مغربية عملت في تلفزيون “ميدي 1 تيفي” وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة، كما لها العديد من المشاركات والدراسات العلمية.

وكان عدد من المشاهير العرب قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس “كورونا”، ومن بينهم الفنانة هند البحرينية، والوزيرة والإعلامية اللبنانية مي شدياق، والفنانة المصرية رولا محمود، وابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، والفنانة المصرية إيناس عزالدين، والإعلامية السعودية تغريد الطاسان وبناتها، وغيرهم.