قيس الشيخ نجيب: معتصم النهار جماله تركي.. وتيم حسن الأوسم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري قيس الشيخ نجيب ضيفا على برنامج "غدا أجمل" الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، في حلقة خلت من الجمهور بسبب الاحتياطات الاحترازية التي يتخذها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الشيخ نجيب كشف في وقت سابق أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات من تعقيم وفحص من أجل حماية طاقم التصوير وحمايته شخصيا.

وعن حياته في الحجر الصحي والإجراءات التي تقوم بها زوجته لبنى، كشفت عبدالعزيز أن زوجة قيس رفضت القدوم للبرنامج، وأكد الأخير من جانبه أنها حريصة جدا وتحاول حماية عائلتها من أجل ابنها جود بشكل خاص، وأضاف بأنه عندما يدخل المنزل يقوم بتعقيم نفسه والانتباه وخلع حذائه عند الباب.

وأضاف قيس أن الاحتياطات مستمرة في أماكن التصوير، واستطرد بأنه أنهى تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الحرملك في أبو ظبي، وسيكمل تصوير مشاهده في مسلسل مقابلة السيد آدم، على أن يتم عرض العملين في الموسم الرمضاني المقبل.

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وفي اختبار الوسامة، عرضت عبدالعزيز صورا لنجوم سوريا طالبة من قيس الشيخ نجيب اختيار الأوسم بعيدا عن الكاريزما والموهبة بحد رأيه، وفي البداية اختار الفنان السوري الفنان سامر المصري مفضلًا إياه على الفنان وائل شرف، والفنان باسم ياخور.

إلا أنه عاد وفضل الفنان باسل خياط على سامر المصري بالإضافة للفنان عابد فهد، لكن وبعد وضع الفنان مكسيم خليل بين الخيارات قام باختياره على اعتبار أنه أوسم من باسل خياط على حد اعتباره، كما فضله على الفنان قصي خولي.

وعن معتصم النهار قال الشيخ نجيب، إنه يعدّ الأوسم حاليا بين النجوم بسبب اقتراب ملامحه من النجوم الأتراك، وأنه يشكل حالة في الوقت الحالي، لكن عند مقارنته بوسامة تيم حسن فإن الأخير يتصدر الجميع على حد رأيه.

يشار إلى أن الفنان السوري قيس الشيخ نجيب حقق نجاحا كبيرا في الموسم الماضي من خلال شخصية يوسف في مسلسل مسافة آمان، إلى جانب الفنانة سلافة معمار، وكاريس بشار وعدد كبير من النجوم الآخرين، كما شارك بالجزء الأول من مسلسل الحرملك من بطولة عدد كبير من نجوم الوطن العربي.