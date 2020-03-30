عماد متعب يروي لأول مرة حقيقة إصابته بجلطة

كشف لاعب كرم القدم المعتزل عماد متعب، زوج عارضة الأزياء يارا نعوم، في أول ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية، وذلك خلال لقائه في برنامج ONTime ملعب الذي يعرض عبر ONTime sports، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

قال متعب: "كنت ألعب كرة خماسية مع حسام غالي وسيد معوض قبل أن أشعر ببعض التعب لذا قررت العودة للمنزل".

وأضاف إن كل ما كان يفكر به هو الوصول للمنزل وعدم السقوط في الشارع، ولحسن الحظ وصل للمنزل وعلى الفور تناول دواء للسيولة، لأن لديه خبرة في التعامل مع الجلطات؛ بسبب تعرضه لها في السابق، وكان يود التوجه لأقرب مستشفى بعد أن أصبح لا يشعر بجانبه الأيسر.

وأوضح: "تعرضت لأول جلطة في عمر الـ19 بعد تعرضي لكسر في القدم، واتصلت بالطبيب وأخبرني بدواء للسيولة من أجل العلاج، وطلب أن أُعرض عليه، وتعرضت بعدها لجلطة وثقل في يدي وجلطة أخرى في الفقرات".

وأشار متعب إلى أنه يفضل إخفاء مرضه عن زوجته ووالدته، لأنهما يشعران بالقلق كثيراً.

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وكان مقدم البرامج الرياضية مهيب عبد الهادي، كشفت عن تعرض متعب لأزمة صحية كاتباً: "عماد متعب يجري فحوصات طبية في المستشفي وخارج بالسلامة اطمئنوا الحمد الله ألف سلامة يا عمدة".

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