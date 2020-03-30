حلا شيحة متهمة بالاستخفاف بكورونا والاستهتار بسلامة ابنتها

لفتت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها. وبدت فيما الأخيرة تجلس إلى جانبها وهي تقود سيارتها.

ولوحظ أنهما ترتديان ملابس متشابهة وأثارت الممثلة الجدل بتعليقها حيث كتبت: "رغم أنف الكورونا. ابتسموا، جولة في المحيط. بلاش الاخبار الكتير اللي بتجيب اكتئاب. صباحكم جميل".

ورغم أنها منعت خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء رأيهم بعدما استعاد المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

وانقسم هؤلاء بين من رأوا أنها على حق وأنه لا بد من تحدي هذه المرحلة الصعبة عن طريق الضحك والابتسام ومن رأوا أنها تستخف بالمرض. كما اتهمها آخرون بالاستهتار بصحة اينتها وسلامتها.

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وجاء في التعليقات: "سياقة وتصوير وبنتها في المقعد الأمامي وبدون حزام السلامة، ما هذا الاستهتار؟ و"مش شاطرة أبداً. لو حد من عيالها حصلو حاجة ساعتها بس هتعرف إن هي اللي عملت كدا من الاستهتار". وحقق المقطع في ساعات قليلة أكثر من 204 آلاف مشاهدة.

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