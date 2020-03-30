أول تصريح من سمير غانم بعد وفاة جورج سيدهم

بعد انتشار أخبار عن فقد الفنان الكبير سمير غانم النطق بعد معرفته بوفاة صديق عمره الفنان الراحل جورج سيدهم، خرج غانم ليؤكد في تصريحات صحافية أنه بخير.

وأضاف: "أنا بخير، الحمد لله، وبتكلم عادي ولم أفقد النطق بمعنى أنني أصبحت (أخرس)".

وأكد أن زوجته دلال عبد العزيز لم تقصد معنى فقد النطق التام، لكنه لم يتحدث مع أحد منذ سماع خبر وفاة صديقه الراحل من شدة الحزن ولصدمته من نبأ رحيله.

وعن عدم ذهابه إلى وداع صديقه وحضور تشييع جثمانه علل ذلك بأن حالته النفسية السيئة أثرت على حالته الصحية فلم يستطع الحضور.

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يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر أمس الأحد، من كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر ولم يحضر إلا عدد قليل من الأهل وبعض النجوم، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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