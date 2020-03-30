مصطفى فهمي يكشف عدد زيجاته وأسراراه مع المرأة

حل النجم مصطفى فهمي ضيفاً على برنامج سهرانين، الذي يقدمه أمير كرارة على شاشة ON E، حيث كشف العديد من الأسرار عن أخيه الأكبر النجم حسين فهمي.

قال مصطفى إن شقيقه حسين يعطيه طاقة إيجابية عالية كلما جلس معه، ووصفه بأنه الأكثر مرحاً بينهما، وقال إن شقيقه رغم أنه أكبر منه سناً إلا أنه يعتبره الأصغر، مضيفاً أنه حينما يسأله أحد في موضوعات لا يحب أن يشغل باله بها يقول له: "روح لمصطفى يقولك"، وهذا الأمر منذ أن كانا صغيرين.

وعن عدد زيجاته السابقة قال إنه تزوج ثلاث مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكداً أن حياة الرجل تتطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري أن يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف إن زوجته الإيطالية هي أم أولاده وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها، وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريون كثيرون.

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وأوضح أنه بناء على تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها أو اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل، وإذا أرادت العكس ستفعل أيضاً، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.

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