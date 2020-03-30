حضور ضعيف ومشهد حزين يُخيم على جنازة جورج سيدهم بسبب "كورونا"

رسم فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - مشهد حزين في حنازة الفنانة المصري الراحل جورج سيدهم، اليوم الأحد، وذلك بخلوها من معجبيه منعًا لانتشار الفيروس، حيث اقتصر الحضور من جانب الفنانين، نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي والفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وأشقاؤه والمطرب مدحت صالح، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية، كما شارك العديد من أقارب الراحل فى تشييع جثمانه وتقديم واجب العزاء لزوجته ليندا.

وأقيمت صلاة القداس على الراحل الفنان جورج سيدهم، الأحد، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

وسبق لأشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، أن أكد أن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم ستكون مقتصرة على الأسرة فقط، بالإضافة إلى عدد محدود جدا من الفنانين المقربين، كما يمنع تواجد الإعلاميين والصحفيين والقنوات التليفزيونية لعدم التزاحم للوقاية من فيروس "كورونا"، طبقا للإجراءات الاحترازية التي قررها رئيس مجلس الوزراء، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتوفي جورج سيدهم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض، وكان قد التقى بزميليه الضيف أحمد وسمير غانم، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدموا سلسلة من الأعمال في المسرح والتلفزيون والاسكتشات الضاحكة وكذلك فوازير رمضان مع المخرج محمد سالم، ومن أشهر مسرحياتهم "حواديت" و"طبيخ الملايكة" و"براغيت" و"كل واحد وله عفريت".

وبعد وفاة الضيف أحمد، في أبريل/ نيسان بسبعينيات القرن الماضي، استمر الثنائي "جورج وسمير" وقدما معا مسرحيات من أشهرها "جوليو وروميت" و"موسيقى في الحي الشرقي" و"المتزوجون"، ثم انفصلا وقدم جورج مسرحيات، منها "كلام خواجات" و"حب في التخشيبة".

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