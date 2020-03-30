راشيل هاريس تؤكد عودة Lucifer بموسمٍ سادس

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الأخبار التي انتشرت حول تجديد عرض مسلسل Lucifer والعمل عل الموسم السادس،منه لم تكن مجرد شائعات. فرغم إعلان شبكة "نتفلكس"، أن المسلسل سينتهي بعد الموسم الخامس المقرر عرضه خلال العام 2020، كشفت الممثلة راشيل هاريس، التى تلعب فيه دور ليندا، أن فريق العمل انتهى من تصوير الموسم الخامس وبدأ بالتحضير لموسمه السادس، واصفة الخبر بـ"المفاجأة" الكبرى التي قدمتها شركة الإنتاج Warner Bros، وقالت: "يسعدنا أن نكشف للمتابعين عودة المسلسل بجزءٍ سادس خاصة بعد انتهاء غالبية أدورانا في موسمه الخامس.



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